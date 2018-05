Als de toerist iets wil, gebeurt het

Amsterdam is een vrouw: hoe harder to get, hoe aantrekkelijker

Ze gaan niet naar de stad zoals die is, maar naar de stad zoals ze denken dat hij is. Vrij, seksueel, vol cultuur. Ze willen Rembrandt Van Gogh een handje zien geven, en de tulp een wietje zien roken.



En het kan die stroom Chinezen, Russen, Japanners, Arabieren en die duizenden andere wereldburgers met hun schreeuwerige rolkoffers echt niet schelen dat de toeristenbelasting met een paar euro wordt verhoogd en dat er minder Airbnb-kamers zijn.



Ze zijn toch al stoned.



Amsterdam is een vrouw; hoe harder to get, hoe aantrekkelijker het wordt om haar te bezoeken. Die aantrekkelijkheid wordt vergroot doordat Amsterdam elke maand meer te bieden heeft. Meer tentoonstellingen, meer muziek, meer plezier.



Slapen kan altijd wel ergens.



Ik zie dus weinig in de maatregelen die het nieuwe gemeentebestuur wil nemen. Men kan nog zo veel maat­regelen nemen, als de toeristen iets wensen, gebeurt dat. En de toerist wil Amsterdam bezoeken.



Ze willen die Louis Vuittontas. Die tassen worden trouwens goed verkocht in onze stad.



In onze warenhuizen kopen namelijk steeds minder Amsterdammers, maar steeds meer buitenlanders.



In het spinrag van Amsterdam kleven de toeristen als voedsel. We hebben ze nodig.



Ik vind toch ook dat de stad te druk is?



Jazeker. Maar maak de stad dan groter. De stad is nu een tas waarin alles en iedereen gepropt is.



Een Louis Vuittontas.



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



Reageren? t.holman@parool.nl