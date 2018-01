Als de overheid nepnieuws gaat verbieden, pleegt ze censuur

Ferdinand Vos had zin in een lekker kippetje. Hij verborg zich in de bosjes en riep heel hard: "Kukeleku! Kukeleku!"



Een domme plofkip dacht: "Hee, leuk, een vriendje." Hij waggelde naar het bosje, en daar nam Ferdinand hem gevangen.



"Je bent geen kip, maar een vos," zei de domme plofkip.



"Aan je ogen mankeert niets," zei Ferdinand, die een vuurtje begon te stoken.



"Maar je zei kukeleku," zei de domme plofkip.



"Dat was een nepkukeleku. Zonder nep kan de natuur niet bestaan, plofkipje. De kikker heeft een schutkleur, zodat je denkt dat hij een steen is en het mooie viooltje doet weer net of hij een vlinder is om andere beesten af te schrikken en de wandelende tak is geen tak. Zo is de natuur, Ploffie."



Op een paar honderd meter afstand van dit tafereel waren soldaten in gevecht. Je moest goed kijken, want ze droegen een pak waardoor ze net op een bos leken. En sommigen leken op een strand. Een nepbos en een nepstrand.



Langzaam bewogen ze zich voort. Dat kwam doordat één van hun generaals MacBeth van Shakespeare had gelezen: 'Een vals gezicht moet verbergen wat een vals hart weet.'