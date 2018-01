Alles wat riekt naar Kevin Spacey wordt verwijderd

Via Instagram kondigde Gordon aan dat hij iets heftigs had gedaan



In zijn Amsterdamse café Blushing hing een portret van Kevin Spacey, tussen allerlei andere filmsterren, en dat heeft hij na klachten van ­bezoekers weggehaald.



Wat is dat toch, met Kevin Spacey? Van alle #MeToo-­daders wordt hij op de snelste en meest genadeloze manier uit het collectieve bewustzijn verwijderd. Een beetje zoals herinneringen worden gewist in Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Alsof we gedwongen worden Spacey te vergeten.



Hij werd vervangen in de film All the Money in the World, de projecten die hij bij Netflix had lopen werden teruggetrokken - kosten bijna 40 miljoen dollar.