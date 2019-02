Alles gedraagt zich als een kankergezwel

Vriend S. belde dat hij kanker heeft. We hulden ons in donderwolken van vloeken en verstopten verdriet in pijnlijke grappen waar we wanhopig om lachten.



Even later las ik op Teletekst dat het afgelopen jaar 116.000 mensen in Nederland de diag­nose kanker hebben gekregen. 'Bevolkingsgroei en vergrijzing zijn daar de oorzaken van.'



Mijn vriend S. is arts. Jaren geleden zaten we aan een diner met studievrienden en werd verteld hoe de bevolking explosief groeide. Daarop zei S.: "De mens gedraagt zich als een kankergezwel."



In de loop der tijd ben ik gaan vinden dat alles zich gedraagt als een kankergezwel.