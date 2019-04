Alles aan de plagiaatkwestie van Frans Bauer bevalt mij

Alles aan de nieuwe, Nederlandse plagiaatkwestie bevalt mij. Voor iedereen die het even gemist heeft, het gaat deze keer niet over René Diekstra of Adriaan van Dis, maar over Frans Bauer. Zijn nieuwe single heet Leugentje Om Bestwil en lijkt sprekend op het lied Meidengroep, uit de 1983-editie van Kinderen voor Kinderen.



Allereerst is het natuurlijk hartstikke leuk als een lied dat overduidelijk plagiaat is Leugentje Om Bestwil heet. Dat is zo ­meta dat het lied meteen een kunstwerk op zichzelf wordt.



En het oorspronkelijke lied, Meiden­groep, is óók al zo meta.



Iedereen die mij wat beter kent, weet dat Meidengroep al sinds jaar en dag mijn favoriete Kinderen voor Kinderenlied is.