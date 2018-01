Alleen langs de A10 zie je nog graffiti

Al in 2016 was er politieke overeenstemming over het sisverbod en hadden de ambtenaren aan de slag moeten gaan

Wie zijn er al sinds 2010 de baas over Rijkswaterstaat? De VVD-ministers Schultz van Haegen en Van Nieuwenhuizen. En wie is er al sinds 2010 coalitiepartij met twee wethouders in het college van b. en w. en had in elke begroting sindsdien een potje kunnen reserveren om als gemeente zelf maar een schoonmaakbedrijf te bellen om de graffiti weg te poetsen? De Amsterdamse VVD.



De liberalen zijn de enige constante factor in de recente lokale politieke geschiedenis. De opwinding om graffiti is dan ook behoorlijk ongeloofwaardig.



Het is daarom niet verwonderlijk dat de VVD raadslid mr. Rik Torn op het graffitidossier heeft gezet, die in het dagelijks leven advocaat is. En bij advocaten weet je: die kunnen het altijd mooi brengen.



Amsterdam is een VVD-stad geworden; zelfs de huidige waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen is een liberaal. Als de VVD-fractie een beetje lef had, zouden de leden daarvan in plaats van dat geblaf over graffiti, hun partijgenoot nu een enorme veeg uit de pan geven.



Want Van Aartsen heeft voor de kerst laten weten dat het verbod op straatintimidatie (beter bekend als het sisverbod) in 2018 nog niet gehandhaafd kan worden. Dat is een breuk met de eerdere beloften van zijn rechtsvoorgangers.



Omdat de boa's er nog niet afdoende voor opgeleid zouden zijn. En omdat de gemeentelijke dienst Openbare orde en Veiligheid, onder Van Aartsen, geen idee blijkt te hebben waar in de stad vrouwen en lhbti'ers het meeste last hebben van dit fenomeen. Opmerkelijk, want al in 2016 was er politieke overeenstemming over het sisverbod en hadden de ambtenaren aan de slag moeten gaan.



Dit door velen gewenste APV-artikel met de boete van 190 euro was nota bene een uitvinding van de VVD, samen met het CDA. Wat een afgang dat het verbodsartikel nu een jaar op de plank blijft liggen. En intussen maar drammen over eenvoudig op te lossen stokpaardjes zoals graffiti langs de A10.



Tot en met 21 maart zit de VVD nog op het pluche. Niet lullen maar poetsen dus, of zoals voormalig VVD-raadslid en defensieman Maurice Piek zou zeggen: Romeo Delta; Regel Dat!



Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in 'Republiek Amsterdam' een politiek onderwerp uit de stad.



Reageren? r.koops@parool.nl