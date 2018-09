Alle klassiekers gehad

De jonge generatie in West-Europa en Noord-Amerika heeft volgens mij twee belangrijke taken: het ­beschermen en doorgeven van onze vrijheid en democratie en het verantwoordelijk omgaan met een steeds veranderende en vernieuwende samenleving.



Net zoals dat vrijheid en democratie afhangen van in hoeverre er wel of niet gelijkheid is - en vooral ons streven daarnaar - net zo hangt de toekomst van onze samenleving af van hoe wij ons ertoe verhouden.



Hoe richten wij onze steden, onze scholen, onze publieke ruimtes en onze ondernemingen in? Hoe geven wij vorm aan de samenleving van de toekomst? Wat zegt dat over ons, als Nederlanders, als Europeanen en als westerlingen?