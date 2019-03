Aldus radicaliseerde de gestoorde Gökmen

De dader. Geboren in Turkije, 37 jaar. Op z'n strafblad staat een poging tot doodslag, een verkrachting en verder een winkeldiefstal, rijden onder invloed en het bespugen van een politieagent.



Hij wekt de indruk als 'zware crimineel' wel een loser te zijn. Andere zware criminelen liggen ergens op een boot te zonnen, sluiten deals in Zuid-Amerika of lurken aan een waterpijp in een duur bordeel en verdienen met hun slechtheid zoveel geld dat ze de halve belastingdienst in hun zak hebben.



Een zware crimineel is tegenwoordig een volwaardig beroep. Zware criminelen treden op in talkshows en als ze dat niet doen, dan vertellen hun advocaten wel in diezelfde praatprogramma's dat hun cliënt van alles het slachtoffer is en in feite een schat van een gozer.