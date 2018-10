Al die miljoenen keurig verantwoord weggegooid in Syrië

We hebben al die miljoenen voor Syrië keurig verantwoord weggegooid

"Ik kan er niet veel over zeggen, dat valt nog onder staatsgeheim."



Terwijl ik naar het debat keek, dacht ik: als je echt wilt dat Assad het veld ruimt, dan wil je toch eigenlijk dat hij wordt omgebracht? Het is in Syrië echt niet zo dat een verandering van het regime, na alles wat er is gebeurd, geweldloos gaat.



Dat was niet zo in Irak en niet in Libië, om maar eens wat te noemen. Had het gebruik van die trucks die we schonken dan toch niet de intentie dat uiteindelijk Assad dood moest? Ik bedoel, dat mag toch volkenrechtelijk niet?



Nou, volkenrechtelijk was het allemaal in orde hoor, zei Blok.



En o ja, volgende keer zullen we de boel beter in de gaten houden.



Kortom: we hebben al die miljoenen keurig verantwoord weggegooid. Oké, er is hier en daar door IS iemand onthoofd of in de fik gestoken, maar we waren moreel hoogstaand bezig.



Onze democratisch goed­gekeurde goedheid is voor ­naïevelingen voedsel voor een cynisme dat eerder gelukkig maakt dan verontrust.



Onze staatsmoraal rijdt in een pick-uptruck met een mortier.



Een geschenk.



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



