Ajax tegen Liverpool. De mooiste eindstrijd ooit

Mijn vader was de eerste die het probeerde. Hij nam me mee naar zijn geboortestad en daar bezochten we een voetbalwedstrijd. Mijn moeder probeerde het een jaar later. Ajax-Vitesse in het Olympisch Stadion. We zaten precies achter een pilaar. Als goedmakertje mocht ik cola drinken. Michel Kreek scoorde. En Bergkamp.



In het Olympisch Stadion hoorde ik mijn moeder voor het eerst zingen. Ik heb haar vader nooit mogen zien, zijn leven eindige jammer genoeg nog voordat mijn ­leven begon, maar die middag hoorde ik hem.



Ik hoorde de stem van mijn opa toen ik mijn moeder over Ajax hoorde zingen.