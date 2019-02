Ajacieden zijn ook maar mensen, leerde Theo de Tokkie

Bij de presen­tatie van zijn boek over Theo Janssen riep schrijver Marcel van Roosmalen 'de dikke prins' uit tot de laatste profvoetballer die naast het voetbal zoiets als een normaal leven had. Met Theo kon het tribunevolk zich identificeren.



Het was inderdaad nooit zo moeilijk om je voor te stellen hoe Theo op zondagavond thuiskwam, een blik bier opentrok op het geluid van een simultaan afgevuurde scheet, om daarna met een bak babi pangang neer te zijgen voor Studio Sport. Sigaret in de ene mondhoek, de lepels Chinees naar binnen via de andere.



Theo Janssen was een ­Vitessejongen die in 2010 landskampioen werd met FC Twente en in 2011 bekerwinnaar, door in de finale Ajax te verslaan.