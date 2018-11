AEK-hooligans: mafketels zonder heksenketel

De vorige keer dat Ajax in Athene tegen AEK voetbalde (28 september 1994), was ik 19 jaar. Ik werd zo dronken in een kroeg aan het Leidseplein dat ik na de 1-1 van Litmanen juichend uitgleed en een tafel vol lege glazen meenam in mijn val.



Men smeet mij hardhandig de zaak uit, waarop ik besloot een uurtje op het plein te blijven liggen, terwijl Onze Lieve Heer mij liefdevol besprenkelde met koele motregen.



Als Ajax naar Griekenland moet, is het woord 'heksen­ketel' nooit ver weg, maar in tegenstelling tot dinsdag was het in 1994 wél op zijn plaats.