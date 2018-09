Advies van de klassieken

Phaidra zei dus eigenlijk: wie naait worde genaaid! Het loopt slecht af, Han

'Verslagen door een wrede ­liefde zal 'k ten onder gaan,

maar ook voor iemand ­anders zal ik door mijn dood

gedijen tot een onheil. Zó dan leere hij,

niet trots zich te verheffen bij mijn ongeluk!

Wanneer hij van dit leed van mij ook zijn deel krijgt,

dan zal zijn hoogmoed keren tot bescheidenheid.'



Eigenlijk zegt ze: wie naait worde genaaid! Het loopt kortom met iedereen slecht af, Han.



Ook Seneca heeft niet kunnen voorkomen dat het met zijn Phaedra slecht afloopt.



Maar goed. Het enige wat ik misschien tot troost kan meegeven, Han, is een verhaal uit de Bijbel en de Koran. Ik bedoel natuurlijk het verhaal van Jozef en Potifar. Je weet, Potifar kocht Jozef als slaaf. Nu was Potifar een eunuch die stomtoevallig een ontzettend lekker wijf had dat dus tekort kwam. Nou, dat wijf wordt ­verliefd op Jozef, maar hij is wel een keurige man, Han. Hij doet, net als... jij... ongeveer niks. Maar die feeks is zo kwaad, die zegt tegen Potifar dat zij geneukt is door Jozef, maar dan in oudtestamentische bewoordingen.



Potifar stopt Jozef tien jaar in de gevangenis, dus hij hoefde niet dood. Dat staat in Genesis 39: 2-20 en Soera 12: 21-25.



Dus Han, mijn advies: ­gebruik je tijd, nu je in on­genade bent gevallen, om een meesterwerk te schrijven.



