Achter Amerika staan is in Nederland dan het foute standpunt

Eerlijk is eerlijk, Nederland verzet zich dan tegen de liquidatie van Trump

Als Noord-Korea wint en een deel van Amerika kapotschiet, is de Nederlandse reactie dat Amerika dit totaal aan zichzelf te danken heeft. De Verenigde Staten wanen zichzelf onoverwinnelijk, maar dat is niet het geval. We hadden het al lang zien aankomen. Amerika was al enige tijd afgedreven tot een derdewereldland. Als Amerika verliest, is het dus: eigen schuld, dikke bult.



Ons standpunt is dat Kim Jong-un gelijk heeft en dat Trump gearresteerd moet worden en berecht. Hij is de grootste oorlogsmisdadiger. Eerlijk is eerlijk, Nederland verzet zich dan (tevergeefs) tegen de liquidatie van oorlogsmisdadiger Trump, die de Noord-Koreanen zullen eisen.



De SP komt vertellen dat Kim Jong-un veel fouten heeft gemaakt, maar dat hij, in tegenstelling tot wat wij vaak denken, ontzettend veel heeft betekend voor de Noord-Koreaanse bevolking, die hij verlost heeft van honger en ellende. Iemand van GroenLinks is het daarmee niet eens, maar roemt Kim wel om zijn klimaatpolitiek, althans, we zouden daar best een voorbeeld aan kunnen nemen. Ook wat betreft genderacceptatie 'en hun standpunt over Israël' is Noord-Korea zeer vooruit­strevend, zegt de GroenLinkser.



Uiteraard probeer ik tegen die tijd vanuit de gevangenis iemand van Amnesty International te bereiken, maar dat lukt me niet. Ook Human Rights Watch geeft niet thuis.



Al met al valt dan mijn straf (93 jaar) nog mee.



