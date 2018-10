Ach Zeus, of mensen geloven of niet, maakt niet uit

God keek naar Nederland en zei: "Ze geloven daar minder in Mij."



"U bestaat toch ook niet?" zei een Engel.



"Ik besta inderdaad niet. Ik heb nooit bestaan, maar vroeger bestond Ik niet en geloofden ze toch in Me. Dat geloof is minder geworden."



"De mensen willen het zelf doen, God."



"Ze moeten het zelf doen, Engel."



"Wacht maar God. Een beetje tegenslag en ze geloven weer in U."



God, die niet bestond, veranderde in Allah, die eveneens niets was.



"In U geloven wat meer mensen in Nederland," zei een Engel.