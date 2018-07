Ach, wat heb je nodig om gelukkig te zijn?

Er was een tijd dat ik er elke dag langs fietste, dat hoekhuis dat al vele jaren verlaten scheen te zijn op de hoek van de Marnixstraat/Leidsekade, met dat gedichtje van Emily Dickinson op de gevel; het blauwgrijze vlak met daarop de letters in wit is in de loop der tijden wat afgebladderd, maar het gedicht is nog altijd goed leesbaar:



To make a prairie, it takes a clover and one bee,

One clover, and a bee

And revery.

The revery alone will do,

If bees are few.



Monter fietste of liep ik dan voort, met soms ook nog de keuze links, richting Leidseplein, of rechts de Leidsekade op - links of rechts om Americain, als het ware.



Onlangs stonden ineens de ramen van het huis wijd open: bouwvakkers waren aan de slag, puinstof woei naar buiten, ook dit pand ontkomt niet aan renovatie. De grote vraag is: overleeft Emily Dickinson de vastgoedhausse of is haar hetzelfde lot beschoren als haar bij?



Ik denk dat ik het antwoord weet.



In de krant stond dat overal in Europa de prijzen van de huizen aan het dalen zijn, maar dat het nog onzeker is of dat in Amsterdam gaat gebeuren.



Ik denk dat ze nog een tijdje stijgen, maar ik weet net zo veel van dit soort zaken als mijn hond. (Die woont trouwens fantastisch voor het werk dat hij doet.)