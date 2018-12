Ach ja, een jihadist. Ach ja, ach ja, ach ja

Straatsburg. Een terreuraanslag bij een kerstmarkt. Als ik dit schrijf zijn er twee doden en zeven gewonden; als u dit leest kunnen er meer doden zijn want zeven, sommige zeggen acht gewonden liggen 'in kritieke toestand' in het ziekenhuis.



De terrorist is - op dit moment - nog op de vlucht.



(En terwijl ik dit schrijf is het dodental al opgelopen tot vier.)



Ik zapte even langs de talkshows, maar bij zowel Twan als Pauw zat de Eeuwig Aanwezige Advocaat en bij Pauw zat uiteraard ook de Eeuwig Aanwezige Cabaretier (hij stelde ons gerust, we moesten vooral doorleven, zei hij), dus werd er geen serieus aandacht aan besteed.