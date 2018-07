Ach, gisteren zaten er weer kogels tussen de spaghetti

De babyboomer maakte destijds dikke joints van de wetten

De babyboomer maakte destijds dikke joints van de wetten en rookte die in zijn geheel op. Daarna begon hij een bordeel en was hij er zelf de beste klant. Zo werden hun kinderen eveneens opgevoed.



Laten we eerlijk zijn, de spreuk 'Wij kennen God noch gebod' had in 1968 op het Leidseplein bedacht kunnen zijn.



Laten we nog eerlijker zijn, dat in Amsterdam 'alles mag' is toch een vijfsterren­aanbeveling? Het is dat ik al in Amsterdam woon, anders was ik ernaartoe verhuisd.



Wat niet kan, want de huizen zijn te duur.



Ik wil mijn vrijheid niet kwijt. Waar ik van af wil is de onderwereld. Maar daar komen we niet van af, want advocaten gaan immoreel met wetten om; dat is hun verdien­model. Als een advocaat een moordenaar niet vrij weet te lullen, is hij een loser en wordt hij rechter.



En dan te bedenken dat er meer en meer mensen naar Amsterdam komen, uit allerlei landen, om hier te blijven.



Gezellig.



Denk maar niet dat die iets van onze wetten weten. Wat weet ik van de wetten in Engeland? Of Frankrijk? Of Syrië?



Als nieuwe Amsterdammer zie je vrijheid om te doen en te worden wat je wilt. Snel rijk worden door drugs te dealen en vrouwenhandelaar te worden, met steun van de Amsterdamse consiglieri, kan dus ook.



Ik ga de Amsterdamse nacht maar weer eens in. De vraag is of ik er ook weer uit kom.



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



