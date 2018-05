Aangifte doen is lastig in een fantasiewereld

Na de laatste scène was er 's avonds een feestje. Alle acteurs en actrices die aan de productie hadden meegewerkt, waren uitgenodigd. Er werd veel gelachen en gedronken.



Maar al gauw ging het over de Me Too-affaires.



We roddelden met genoegen.



Opeens zei een actrice: "In Amerika raden de producenten je af om acteurs aan te geven."



Ik vroeg waarom en ze vervolgde: "Ze zeggen: als je een actrice bent die een acteur heeft beschuldigd van seksuele intimidatie, ben je minder aantrekkelijk als actrice en vind je nauwelijks meer werk."



"De bioscoopbezoekers, zeiden de producenten, kunnen dan niet meer dromen dat ze een verhouding met je krijgen. Ze zien steeds de actrice die een acteur of een regisseur heeft aangegeven. Ze hebben natuurlijk allemaal merkwaardige fantasieën over je en ze zijn bang dat je hen dan ook zult aangeven."



Vergezocht?



Ik ben vaak bij audities geweest en je moet dan kijken hoe iemand een bepaalde rol interpreteert. Maar meestal is er een aantal acteurs die voor de rol in aanmerking komen.



Je laat je dan wel eens leiden door argumenten die niets met acteren te maken hebben, zoals: "A heeft een geweldige seksuele uitstraling, terwijl ik B misschien wel beter vond, maar die zeurt zo - daarnet al over de reisvergoeding."