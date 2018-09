4000 euro voor de zwerver die zijn broer moest spelen

Hij heeft altijd al een broer gewild. Van jongens af aan. Misschien nog wel meer dan een vrouw en kind.



Een broer. Iemand die hij de schuld kan geven. Een collega manmens. Verdwaald en gebroken. Aangeschoten wild. Iemand met wie hij gewoon kan praten. Iemand die niet zucht als hij een gesprek begint over mensen die niet in de bioscoopzaal blijven zitten als de film is afgelopen.



Een broer zou dat begrijpen. Je kijkt twee uur lang naar een film, maar dan heb je niet het geduld om naar de namen te kijken van de mensen die die film hebben gemaakt? Hij kan daar zo boos om worden. En hij denkt zijn broer ook.



Zo'n tien jaar geleden, in een periode dat hij tien jaar jonger was dan nu, heeft hij een keer vierduizend euro aan een zwerver gegeven die voor dat geld een week lang zijn oudere broer moest spelen. Het was de mooiste week van zijn leven.



Als iemand iets lelijks over hem schreef op het internet, zocht zijn broer die persoon op. Soms ging hij met hem mee. De zwerver was een goede broer. Hij ging niet voor hem door het vuur, nee, hij woonde voor hem in het vuur.



Hij was ook heel handig. Binnen vier uur bouwde hij een boomhutvoor hem in het bos. Hij had altijd al een boomhut gewild, maar toen hij in de boomhut zat, viel het hebben van een boomhut best tegen.



Het was gewoon een hut in een boom. Ze dronken dure Ierse whiskey uit de fles en toen de fles leeg was, hebben ze de boomhut in de fik gestoken.