3-3? Dik gewonnen zul je bedoelen

Vooraf had Ajax nog gewaarschuwd: de tribunes van de Arena waren, het bezoekersvak daargelaten, voor 'home support only'. Bayernfans zonder kaartje voor het uitvak werd dringend geadviseerd niet naar het stadion te komen.



Toch had ik er gisteravond twee bij me. Raphael is supporter van Bayern, Matthias niet, maar Duitser zijn ze allebei. Ze waren geweldige gastheren en gidsen toen ik vorig jaar voor een voetbalweekend in hun thuisstad Leipzig was. Daarom kocht ik twee kaartjes voor ze in het vak waar ik zelf ook zit, op Noord eerste ring. Ze zaten een paar rijen achter me.



Matthias en Raphael zijn ­ervaren stadionbezoekers.