'Zwengel elektrisch rijden aan voor schonere lucht'

Volgers van het klimaatnieuws hadden de afgelopen weken weinig reden tot optimisme. Terwijl het Internationale Klimaatpanel IPCC de zoveelste alarmbel luidde over het klimaat, boden de uitkomsten van de Europese onderhandelingen over CO2-uitstoot van auto's weinig optimisme.



Een uitgekiende autolobby zorgde ervoor dat de uitstooteisen voor 2030 niet 40 procent dalen zoals het Europees Parlement eiste, maar 35 procent. Dat is doodzonde. Het probleem is domweg te groot om door te modderen.



Zolang de politiek er niet uitkomt, is dus activisme nodig. Van steden, maar ook van de industrie. Als stad - om bij onszelf te beginnen - zetten wij de komende jaren daarom fors in op verbetering van de luchtkwaliteit.



We hebben op dat vlak al veel bereikt, maar het werk is nog niet klaar. In de zeven drukste straten van de stad voldoet de luchtkwaliteit nog niet aan de Europese normen.



De ambitie om - net als het rijk - in de toekomst te gaan voldoen aan de strengere waarden van de Wereldgezondheidsorganisatie, is dan ook enorm.



Wereldwijde erkenning

Om die doelen te halen, richten we ons nadrukkelijk op het lokale transport. Elektrisch vervoer biedt daarbij grote kansen. Ook daar heeft Amsterdam al veel bereikt.