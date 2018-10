'Zullen we de grachtengordel dan ook maar slopen?'

I amsterdam staat voor alles behalve individualisme. GroenLinks in de Amsterdamse gemeenteraad wil af van de I amsterdamcampagne, omdat het uit een ander tijdperk zou stammen en symbool staat voor massatoerisme en ­individualisme.



Een set gelegenheidsargumenten om daadkracht te tonen tegen de toeristendrukte, ik kan het niet anders zien.



Ik ben ervan overtuigd dat onze grachtengordel als werelderfgoed vele malen vaker op het netvlies van toeristen staat als ze overwegen Amsterdam te bezoeken. Zullen we dan de Unesco-status er ook maar afhalen, of sterker nog, de grachtengordel slopen? Scheelt veel toeristen.



Dat I amsterdam voor individualisme zou staan, snap ik werkelijk niet. Ik ga er maar van uit dat GroenLinks in die argumentatie verder gaat dan het feit dat het begint met 'I'. Maar misschien heb ik het mis.



Het laat in elk geval zien dat GroenLinks de campagne niet heeft begrepen. I amsterdam staat voor de Amsterdammer in jou, we zijn allemaal Amsterdammers en we zijn er trots op, niets individualisme. In de week van de Gay Pride, in augustus, wordt de stad gesierd met de letters in regenboogkleuren, wat juist staat voor diversiteit.



Echt hoor, I amsterdam individualistisch? Eeuwig zonde als dit symbool wordt weggegooid omdat er blijkbaar geen echte oplossingen worden gevonden voor het druktevraagstuk.

Tjakko Dijk, Amsterdam