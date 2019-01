'Zuidas... echt, ze werken er hard'

Het management van de Zuidaskantoren weet ook wel dat de diversiteit beter kan

Iedere beginnende advocaat moet een drie­jarige opleiding door. Daarvoor moeten zij ongeveer eens per twee weken 'naar school'. Voor deze driejarige periode krijgen zij bij ­aanvang een contract aangeboden.



De Zuidas neemt per jaar vele stagiairs aan - dat kan op jaarbasis voor een kantoor om 50 tot 100 nieuwe advocaten gaan - en steekt veel opleidingstijd en geld in deze mensen.



Er zijn kleinere kantoren die geen stagiairs meer aannemen, maar wachten tot deze goed opgeleide advocaten klaar zijn met hun stage en ze dan graag 'overnemen'. Ook het ­bedrijfsleven staat in de rij om deze advocaten in dienst te nemen. Zo'n Zuidasstage is een ­enkele reis naar een andere mooie baan.



En wat betreft de diversiteit: die kan echt veel beter, dat weet het management van de Zuidaskantoren ook wel. Ongeveer tien jaar geleden werd op initiatief van een groep vrouwelijke partners van de grote kantoren een leiderschapsprogramma voor vrouwelijke advocaten opgezet. Het doel was de doorstroming naar de top te bevorderen.



Als onderhandelingstrainer bij dit programma heb ik gemerkt dat de klassieke emancipatieproblemen hier net zo goed gelden als in vele andere sectoren. Kwesties als work-life balance, het vinden van de juiste vorm van zichtbaarheid binnen kantoor en het op een goede manier opkomen voor jezelf zijn na tien jaar nog altijd actueel.



Die ene cokesnuivende, alcoholistische advocaat die in zijn Porsche op de Zuidas rijdt, zal vast bestaan. Maar meestal treft u 's avonds in het blinkende ledlicht van de Zuidas intelligente, hardwerkende mensen aan. Misschien minder intrigerend, maar goed voor de stad.