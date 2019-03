'Zorg kan vaak ook buiten het ziekenhuis'

Onlangs pleitte minister Hugo de ­Jonge voor minder marktwerking in de zorg. Hij stelt: "Als ik 's ochtends in Rotterdam langs seniorenflats rijd, zie ik allemaal auto's van verschillende aanbieders van wijkverpleging staan."



Zolang dit gebeurt door zorginstellingen die gecontracteerd zijn door zorgverzekeraars, is dat wat hem betreft akkoord. Zijn achilleshiel is de zorg door zorgverleners die geen contract hebben. Hij wil ongecontracteerde zorg inperken door minder marktwerking, om explosieve kostenstijging te beteugelen. Maar met de keuzevrijheid van een snel vergrijzende generatie is dit een verloren strijd. De oplossing ligt in digitale transitie.



Wij leveren nu zorg volgens de principes van de jaren zeventig. Een regulier ziekenhuis is vijftig procent van haar inkomsten kwijt aan kolossaal vastgoed, personeel dat niet bijdraagt aan zorg en peperdure administratieve ict. Kosten die niets toevoegen aan het eigenlijke zorgproces. In de bankwereld, reiswereld en andere sectoren vindt sinds de jaren negentig een digitale transitie plaats. De gebruiker kan overal zijn of haar zaken zelf regelen.