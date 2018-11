'Zorg is pervers geregeld'

Myrthe Sonneveld Arts in opleiding tot internist, was werkzaam in MC Slotervaart © -

Bij start is het ziekenhuis dus inderdaad, zoals de media zo graag verkondigen, verlieslijdend. Omdat de populatie grotendeels onveranderd blijft, zijn de inkomsten van het ziekenhuis te laag, al helemaal om te sparen voor renovatie. Maar er was politieke steun waardoor het ziekenhuis het wel kon redden.



In 2006 wordt de zorg geprivatiseerd om deze beter en betaalbaarder te maken. Mijn super­visor verwoordt het prachtig: "Marktwerking zou leiden tot betere zorg voor minder geld. In geen ander land was dit aangetoond, zeker in Nederland niet. We hadden inmiddels wel de ervaring dat dit in het onderwijs gefaald had, in het openbaar vervoer bleek het ook niet te werken, bij de nutsbedrijven werkte het niet maar we gingen het in de gezondheidszorg nog een keertje overdoen."



En zo geschiedde. Besturen kwamen en gingen; met allerlei tussenpersonen en bv's ongetwijfeld onoverzichtelijke geldstromen voor de verzekeraar.



De hoge loonlasten van de zzp'ers hebben vast bijgedragen aan het geheel, maar ik heb nog niemand gehoord over de kosten die de zorgverzekeraar juist niet gemaakt heeft.



Al ruim een jaar wordt ons arts-assistenten op het hart gedrukt dat we rekeningen moeten schrijven, er is het afgelopen jaar alleen al op de afdeling interne geneeskunde 1,5 ton misgelopen aan niet geschreven rekeningen. Er is dus gratis zorg verleend in het ziekenhuis, de zorgverzekeraar heeft geen cent hoeven betalen.



Wat je ook nergens terugleest: juist omdat de specialisten in het Slotervaart in loondienst zijn en dus minder verdienen dan de internisten elders, is het mogelijk verrichtingen goedkoper te laten uitvoeren. Waar de verzekeraar in het Slotervaart 8000 euro voor een nieuwe heup moet vergoeden, is dat in een naburig ziekenhuis 15.000 euro.



Kortom, de minister heeft gelijk, het is niet zijn verantwoordelijkheid, want de politiek heeft deze verantwoordelijkheid overgedragen aan de zorgverzekeraar.