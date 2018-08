'Zonder prostitutie worden de Wallen leefbaarder'

Misschien kan er in het Westelijk Havengebied (ver van de bewoonde wereld) een soort prostitutiecentrum worden gevestigd?

De effecten zullen minimaal zijn en alleen op de korte termijn van kracht zijn. De verwachting is dat het aantal toeristen de komende jaren zal stijgen van 18 miljoen per jaar tot 23 miljoen.



De Amsterdamse bevolking blijft ook in rap tempo groeien. Schiphol steekt zijn groeiambities niet onder stoelen of banken. De touringcarbranche en de cruisevaart blijven groeien.



Politiek lef

De uitdaging op de Wallen is van zo'n grote omvang dat een dweilpauze of handhaver op elke hoek van de straat geen soelaas zullen bieden.



De oplossing om de leefbaarheid terug te krijgen vraagt een politiek lef dat in de Stopera momenteel ontbreekt: de prostitutie in het Wallengebied moet volledig verdwijnen, tezamen met een groot deel van de coffeeshops. Extreme omstandigheden vergen draconische maatregelen.



Misschien kan er in het Westelijk Havengebied (ver van de bewoonde wereld) een soort prostitutiecentrum worden gevestigd?



Wordt het dan niet stil op de Wallen? Nee, zeker niet. De buurt heeft zoveel moois te bieden, zoals de Oude Kerk, de grachten, museum Ons lieve Heer op Solder. Zonder prostitutie kunnen de zorgen op de Wallen verdwijnen.



Stijn Verstraete, adviseur duurzame gebiedsontwikkeling, woonde van 2007-2011 op de Wallen.