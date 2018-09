'Zonder een ander ben je minder compleet'

Het lijkt wel alsof we steeds minder een boodschap aan elkaar hebben

Maar op Facebook, Instagram en Snapchat zoeken we wel vooral naar meer van wat al in onze bubbel zit. En in de echte wereld doen we niet anders. De techniek stelt ons in staat om meer verbonden te zijn dan ooit, maar er ontstaan steeds meer verschillende groepjes mensen, die onderling ook steeds homogener zijn.



Langs elkaar

En daarmee lijkt het alsof we een steeds gefragmenteerdere samenleving zijn, een land van verschillende werelden, waar steeds minder tussen lijkt te zitten.



En misschien zijn we dat altijd wel geweest, maar is het probleem dat we elkaar steeds minder tegenkomen. Dat we - ik zeg het voorzichtig - steeds minder een boodschap aan elkaar lijken te hebben.



Ja, bij de voetbal zien we elkaar nog, in de kerk, en in het ziekenhuis, maar verder bewegen groepen in onze samenleving te veel langs elkaar heen, en te weinig echt samen. Als atomische eenheden die wel botsen, maar niet samenkomen.



En de vraag is hoe dat komt. Hoe het komt dat het gesprek steeds vaker in hoofdletters lijkt te gaan. Niet om met elkaar te praten, maar om het eigen standpunt nog eens hard in een ander z'n oor te toeteren.



Zwarte Piet

Zouden we het verleerd zijn om ons in elkaar te interesseren? Je ziet het aan elk debat in de samenleving. Vaak proberen mensen geen overeenstemming meer te vinden, maar blijven ze het eigen gelijk herhalen, en dat eigen gelijk wordt steeds iets sterker verwoord, gaat steeds verder tegen de flanken op. Het perfecte voorbeeld daarvan zou de discussie over Zwarte Piet zijn, maar alleen het noemen van die discussie werkt eigenlijk al polariserend.