'Zogenaamd knetterlinkse college doet niets voor vrijplaatsen'

GroenLinks moet niet vergeten op te komen voor de achterban omwille van machtsbehoud

De negatieve reacties op het verwijderings­besluit zijn behoorlijk verbazingwekkend. Het massatoerisme is een van de meest serieuze problemen waar Amsterdam mee te maken heeft en het is volstrekt onduidelijk wat er verkeerd aan zou zijn om de stad en haar bewoners te beschermen tegen de uitwassen ervan.



Fractievoorzitter van GroenLinks Femke Roosma zei er dan ook het volgende over: "I amsterdam staat voor het individualisme, terwijl wij in deze stad solidair en divers willen zijn."



Toch is die redenering niet helemaal overtuigend: solidariteit en diversiteit zijn niet per se onverenigbaar met individualisme.



I amsterdam staat ook niet voor individualisme, maar voor een veel onrustbarender trend: de verwording van de stad tot marketingproduct, dat moet verhullen dat het massatoerisme parasiteert op symbolen van een vrijheid die in werkelijkheid al jaren onder enorme druk staat.



Woonruimte

Het is allang aangetoond dat het massatoerisme alleen goed is voor de economie in die zin dat vooral (buitenlandse) kapitaalbezitters er flink aan verdienen. Dat de huizenprijzen stijgen is goed voor huizenbezitters. Maar niet voor hen die de idealen van solidariteit en diversiteit hoog in het vaandel hebben en zich geen woonruimte kunnen veroorloven.