Zo voorzichtig dat het ijs in zijn glas geen geluid maakt

De man aan het tafeltje naast me leest de krant. In het bijna lege café had hij gekozen voor de plek het dichtst bij mij. Er past net een hand tussen onze tafels. Ik kan de pluisjes op zijn jasje zien.



Ik had verwacht dat hij een gesprek zou beginnen.



Dat hij zou willen praten. Dat hij daarom was aangeschoven. Ik zag hem al naar buiten wijzen, door het raam naast me. "Kijk nou toch." Dan zou hij iets zeggen over het weer. Warm. Lente. Zo vroeg al. En ik zou knikken. Maar de man praat niet.