'Ziek worden van roken is niet je eigen schuld'

Steun vanuit de omgeving en vanuit zorgverleners is vaak cruciaal bij het overwinnen van de verslaving

Om een statement te maken, zijn wij daarom de straat op gegaan. We confronteren rokers met de ernstige gevolgen van het roken en bieden ze hulp aan bij het stoppen. Vanuit het hart, omdat ze het leven meer dan waard zijn.



De korte film die hiervan is gemaakt, is vanaf donderdag online en als voorfilm te zien in de Nederlandse bioscopen. Ons doel is om hiermee het bewustzijn te vergroten over de schade die door roken wordt veroorzaakt. Daarnaast willen we het geven en vragen van hulp bij stoppen stimuleren.



Levens redden

Stoppen met roken is moeilijk, maar mogelijk. Steun vanuit de omgeving en vanuit zorgverleners, zoals de huisarts, is vaak cruciaal bij het overwinnen van de verslaving. Onze collega's in de zorg roepen we daarom op stelling te nemen, zowel in als buiten de spreekkamer. We benadelen de patiënt als we het roken en de gevolgen niet bespreken.



Help voorkomen dat kinderen gaan roken en bied je rokende patiënten hulp aan bij het stoppen, of verwijs door. Doe dit zo vaak en vroeg mogelijk, voordat het roken onherstelbare schade heeft aangericht. Zo redden we samen levens. Het is tijd.



Noor Rikkers

kinderlongarts, Leids Universitair Medisch Centrum



Luc van Lonkhuijzen

gynaecologisch oncoloog, Academisch Medisch Centrum Amsterdam



Joep Teijink

vaatchirurg, Catharina Ziekenhuis Eindhoven



Robert van de Graaf

verslavingsarts, ­Verslavingszorg Noord Nederland



Wanda de Kanter

longarts, Antoni van Leeuwenhoek, Nederlands Kanker Instituut



Miriam de Kleijn

huisarts en epidemioloog, lid van de raad van toezicht Hartstichting



Leonard Hofstra

cardioloog, VU medisch ­centrum