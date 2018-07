'Zie ik er gay uit? Ik dacht dat het een Wilderspruik was'

'Theodor, wat heb je daar op je hoofd?"



"Dat... noemen ze een pruik."



"Een pruik... ja, maar... je lijkt wel..."



"Ik heb deze pruik gekocht bij Blokker."



"Dat dacht ik al... Maar... Ja, het is een mooie pruik hoor, hij staat je goed... Maar..."



"Maar wat?"



"Nou, je weet dat Blokker in opspraak is geraakt door deze pruik... Hij is nogal discriminerend."



"Discriminerend?"



"Ja...Deze pruik is... de naam van deze pruik... is discriminerend."



"Je zei daarnet dat hij me goed stond."



"Dat doet hij ook, zeker, heel mooi."



"Hoe kan een pruik discriminerend zijn?"



"Wat ik zei: de naam van ­deze pruik is discriminerend."



"De naam, zeg je?"



"Ja... Hij wordt verkocht als gaypruik."



"Vind je mij er nu gay uitzien? Ben ik nu een nicht?"



"Nee... nee, echt niet... "



"Niet?"



"Nee, echt niet..."



"Waarom leg je dan zo de ­nadruk op dat 'nee, echt niet?' Omdat je bang bent dat je me daarmee beledigt?"