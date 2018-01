'Zeven kinderen waren eigenlijk volwassen,' lees ik.

Het bericht heb ik uit­geknipt. Het is weer een boek of een film. Misschien iets voor regisseur Michael Haneke, maar mijn vingers jeuken ook.



David en Louise Turpin, die in het Californische plaatsje Perris hun 13 kinderen martelden. Een 17-jarige dochter was ontsnapt en had met een gevonden mobiele telefoon de politie gebeld; die vond de overige 12 kinderen in het huis.



Sommigen waren vastgeketend aan bedden; allen waren ondervoed, vies en vuil; ook het huis was vervuild.



Het oudste kind was 29, het jongste 2.



Wat is er in dat huis gebeurd?



In 2010 verdiende vader David nog 140.000 dollar per jaar. Een jaar later was hij failliet.



Op het adres stond een school ingeschreven, The Sandcastle Day School.



Zandkasteel. Een golf eroverheen en het is weg.



Vader was de leraar. De goeroe in het zandkasteel.



Een familie die een sekte is, terwijl een sekte meestal een plaatsvervangende familie is. Een sekte wil zich afzonderen van de bedreigde wereld. Een dystopie, zoals we die vaak zien tegenwoordig - en die altijd eindigt met de dood.