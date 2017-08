'Wrok tegen ons om wat we zijn'

In mijn pubertijd vond ik de vorige generatie nogal laf, juist om hun gebruik van geweld

Wel weet ik dat hij in een grote mate van zelfbeheersing een beschavingsideaal zag. Maar wanneer wordt zelfbeheersing lafheid? In mijn pubertijd vond ik de vorige generatie nogal laf, juist om hun gebruik van geweld. Ik veroordeelde de bombardementen op Vietnam, maar mijn vader bleef herhalen dat die volkomen rechtvaardig waren.



Hoe kon hij, die de oorlog had meegemaakt, dat menen? Ver na zijn dood heb ik mijn vader hierover menigmaal mijn spijt betoond.



Of met een auto op een onschuldige mensenmassa inrijden laf is, lijkt mij buiten kijf staan. Toch zijn er groeperingen die dit moedig vinden. Zij menen dat het gerechtvaardigde wraak is.



Zij koesteren een wrok. Tegen wie? Tegen ons. Om welke reden? Omdat we met onze wapens hun broeders en zusters hebben vermoord? Omdat wij Joden zijn, of met Joden samenwerken? Omdat wij homoseksualiteit gelijkwaardig vinden aan heteroseksualiteit, zoals we vrouwen ook gelijkwaardig vinden aan mannen?



Wanneer zou ik een auto pakken en zomaar op mensen inrijden? Als vrouw, kinderen en kleinkinderen omgebracht zijn en het paradijs wenkt?"



Hoop is plicht," zei mijn vader, "want wie geen hoop heeft, komt in de spaarpot van de dood."



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



Reageren? t.holman@parool.nl