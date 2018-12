'Woonplicht is uitkomst voor links én rechts'

Die tweede groep koopt panden op om ze tegen een hoger bedrag door te verkopen of zet koopwoningen om in huurwoningen. Grote steden verliezen zo de controle over de samenstelling van de woningvoorraad. Met de huidige stortvloed aan bouwprojecten is gemeenten er veel aan gelegen om die controle te herwinnen.



De particuliere belegger is niet geïnteresseerd in de gebruikswaarde van vastgoed, enkel in het rendement. Dit type belegger zit als tussenpersoon de verbinding van vraag en aanbod in de weg.



Rechts stokpaardje

Beleggers die hun aankoop omzetten in huurwoningen verlagen het eigenwoningbezit, een traditioneel rechts stokpaardje. Het invoeren van een woonplicht garandeert in dit geval dat de koper daadwerkelijk gebruik gaat maken van de woning.



Het 'opblazen' door particuliere beleggers van de vraag naar woningen, en daarmee de prijs, wordt zo vermeden. Over de uitvoerbaarheid van een woonplicht valt nog te twisten.