'Woningnood? Buiten Amsterdam is plek genoeg voor iedereen'

Tijdens het eerste provinciale lijsttrekkersdebat in De Balie was de woningmarkt en de hoge woningnood in Noord-Holland uiteraard een van de thema's die niet onbesproken kon blijven. Al vrij snel spitste de discussie zich toe op de ambitieuze plannen van het college in Amsterdam om de wijk Haven-Stad met 70.000 woningen te bouwen.



Hierbij merkte ik op dat Amsterdam de grote woningnood niet in haar eentje kan oplossen. De provincie Noord-Holland en Amsterdam moeten gezamenlijk optrekken om te voorzien in de grote behoefte aan sociale huurwoningen, middenhuur voor de leraar en de verpleegkundige en koopwoningen voor starters.



Oók in Alkmaar en Schagen

Anders dan Het Parool afgelopen woensdag stelde, is het dus niet zo dat de SP ervoor pleit de woningbouw in Amsterdam af te remmen en te verplaatsen naar de provincie. Het is juist de hoogste tijd om behalve in Amsterdam óók te gaan bouwen in plaatsen als Alkmaar en Schagen.



Alleen wanneer Amsterdam en de provincie gezamenlijk de strijd oppakken, kunnen de wachtlijsten voor sociale huur worden teruggedrongen en kan het jonge gezin uit Alkmaar aan een (starters)woning worden geholpen.