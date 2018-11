'Woningbeleid moet per stadsdeel anders'

Bas Kok Schrijver en journalist, auteur van Metromorfose (2018) en Oerknal aan het IJ (2016) © Roï Shiratski

Stap 1: Bouw op de vrijkomende plekken van rijke stadsdelen (Centrum, Zuid) vooral sociale huurwoningen bij. Dus niet de beoogde 40 procent, maar 60 procent of meer. Beperk nieuwbouw van koopwoningen in deze buurten.



Stap 2: Doe in de arme wijken van Noord, Zuidoost en Nieuw-West het tegenovergestelde. Bouw koop- en (middel)dure huurwoningen. Hef de verkoopstop van sociale huurwoningen tijdelijk op, maar verkoop alleen aan de zittende bewoners (in plaats van aan beleggers). Stel daarnaast een bouwstop in van sociale huurwoningen (totdat het evenwicht weer gezond is).



Ergo: waarvan in rijke wijken te veel is (koop- en dure huurwoningen) voeg je in die wijk niet verder toe. Waarvan in arme wijken te veel is (sociale huurwoningen) voeg je evenmin verder toe. Waarschijnlijk herstelt in de loop van een jaar of tien het evenwicht.



Laten we vervolgens niet langer het percentage sociale huurwoningen in de stad als geheel bijhouden, maar per stadsdeel. Corporaties krijgen een bonus of malus als ze de verhouding van sociale huurwoningen respectievelijk beter of schever over de stadsdelen verdelen. Tweedeling opgelost!



Catch 22

Waarom is er de afgelopen jaren geen enkele partij in de gemeenteraad geweest die segregatie en de scheve verdeling van sociale huurwoningen per stadsdeel wil aanpakken? Ik vermoed omdat het de politieke partijen geen stemmen oplevert.