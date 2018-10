'Wonen en groen zijn niet elkaars vijanden'

Dat kan veel beter en hoogwaardiger dan het kale groen zoals je bijvoorbeeld veel ziet in de westelijke tuinsteden.



Culturele rijkdom

Door te bouwen in hoge dichtheden krijg je meer draagvlak voor nabije voorzieningen, dus functiemenging op kleine schaal. Dat is goed in de strijd tegen eenzaamheid en sociale onveiligheid; bouwen in hoge dichtheden betekent meer draagvlak voor hoogwaardig openbaar vervoer en fietsgebruik.



Die dichtere en tegelijk groenere stedelijkheid zal gewild zijn vanwege de veelzijdigheid, culturele rijkdom, ontmoetingen, kennisoverdracht, ga maar door. Houd bovendien rekening met verdere modernisering van de afvalverwijdering en met de overgang van fossiele brandstof naar elektrisch transport, waardoor lawaai, stank en fijnstof straks sterk verminderen. Dit alles krikt de leefbaarheid van de verdichtende stad verder op. Kijk dus vooruit, met de blik op de lange termijn!



Sluisbuurt als voorbeeld

Met meer en gevarieerde hoogbouw, in goede en groenere architectuur en bijbehorende plinten en terrassen ontstaat ook meer diversiteit in woonsferen, mooiere uitzichten, et cetera. Plan Sluisbuurt in Amsterdam is hiervan al een goed voorbeeld. Dit kan op meer plekken.



Tegelijkertijd behoud je het nabije grootschaliger groen, de scheggen, bossen, de 'groene longen' en de prachtige landschappen en waterpartijen rondom en tussen de steden! Ook broodnodig voor recreatie en stadslandbouw.



Kortom, het is doodzonde om weer in de oude fout te vervallen en de gemakkelijkste weg te kiezen van spreiding, versnippering, asfaltering, ruimteverspilling, vermindering van woonkwaliteit en leefbaarheid. Kies voor duurzaamheid, kwaliteit en diversiteit!