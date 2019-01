'Witte hesjes, zorg dat de gezondheidszorg weer zorg wordt'

Het zou mij slapeloze nachten bezorgen als ik medebepalend was voor het faillissement

Het belangrijkste dat voor medewerkers en patiënten rest, is de les van dit faillissement, als poging om de kwaliteit van de gezondheidszorg in stand te houden. Leerstof zijn in ieder geval de volgende overwegingen en aanbevelingen.



Krankzinnige consequentie

Ten eerste: geen enkele zorgverzekeraar dient doorslaggevende invloed te hebben op behandelingen in een ziekenhuis via prijs- en begrotingsafspraken met ziekenhuisbesturen. Door die invloed krijgen financiële belangen van zorgverzekeraars voorrang.



Dat leidt zelfs tot beperking van het aantal behandelingen. Een van de voor de meeste patiënten onzichtbare consequentie van deze krankzinnige invloed is dat dezelfde behandeling in het ene ziekenhuis duurder is dan in het andere.



Ten tweede: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dient kostenstandaarden te ontwikkelen en deze controleren. Het toezicht op en de kwaliteit van besturen van ziekenhuizen is onvoldoende.



Het is onbegrijpelijk dat niet in elk ziekenhuisbestuur of in de raden van toezicht een arts moet worden benoemd en vertegenwoordigers van de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd. De politiek dient spoedig deze benoemingen verplicht te stellen.



Miljoenendeclaraties

Derde onderdeel van de leerstof: financiële ontwikkelingen en posities in ziekenhuizen kunnen niet worden beheerd volgens de regels die voor ondernemingen gelden. Naar verwachting hebben uitsluitend de curatoren voordeel bij dit faillissement, omdat hun declaraties voorrang hebben. Gezien de complexiteit kunnen die oplopen tot enkele miljoenen.