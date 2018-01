'Wil het stadsbestuur alleen rijke toeristen?'

De gemeente Amsterdam halveert het aantal nachten dat particulieren hun woning mogen verhuren via Airbnb. Tegelijkertijd komen er heel erg veel hotelkamers in de stad bij.



Betekent dit nu dat de hotellobby zo sterk is dat het gemeentebestuur daarvoor zwicht? Of betekent het dat het stadsbestuur alleen nog rijke toeristen wil?



Hoe dan ook, het gevolg zal zijn dat de stad vooral zakenlieden en rijke toeristen trekt, en dat de jonge, creatieve, avontuurlijker aangelegde bezoekers wegblijven, enerzijds omdat ze een persoonlijk appartementje veel fijner vinden dan een standaard ingerichte hotelkamer, anderzijds omdat de sfeer van toeristisch ­Amsterdam niet meer bij hun behoeften zal aansluiten.



Eén van de argumenten van de gemeente om Airbnb te beperken, is dat bewoners last hebben van rolkoffers in hun wijk.



Maar heel veel van die rolkoffers behoren toe aan buurt­genoten, die dankzij goedkope vluchten in groten getale meerdere malen per jaar een weekendje weggaan, naar een Airbnb in een andere stad, omdat je daar nog een hele woning met keuken kunt huren, in plaats van een piepkleine, te dure hotelkamer waardoor je nog gedwongen wordt uit eten te gaan ook.



Hanna de Heus, Amsterdam



