Fabian van Hal, student aan de UvA en kandidaat-raadslid van de studentenpartij De Vrije Student, spreekt zich in zijn lezersbrief van gisteren lovend uit over het optreden van de UvA tegen de vreedzame protestactie van vrijdagavond.



Hij noemt het een 'logisch gevolg' en 'vanzelfsprekend' dat een groep mede­studenten verdreven is door politie met honden, knuppels en pepperspray.



Volgens Van Hal is het heel normaal dat het bestuur van de UvA niet in gesprek gaat met de eigen studenten. Het CvB zou 'roeien met de riemen die het heeft'. Groot machtsvertoon en politiegeweld worden daarbij tot de eerste opties gerekend.



Van Hal rechtvaardigt de acties van het CvB door naar de wet te wijzen. Het is echter niet de wet die de UvA dwingt om de eigen studenten hardhandig te ontruimen.



Overgaan tot aangifte is een keuze waar het CvB de verantwoordelijkheid voor draagt. Gezien de brief die het bestuur naar minister Van Engelshoven stuurde, zou ondersteuning van het protest de daad bij het woord voegen zijn.



Politiegeweld is niet iets om lichtzinnig over te doen. Wij voeren actie door burgerlijke ongehoorzaamheid. Zo blijven wij aanspreekbaar. Wij zullen niemand met geweld ontvangen, laat staan verwijderen.



Thijs Eigenraam en Ravi Ishwardat, Humanities Rally, Amsterdam