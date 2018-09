'Wij willen onze veiligheid terug, een veilig kruispunt'

Kort geleden zijn de De Lairessestraat en Cornelis Kruseman-straat in Zuid voorzien van een nieuw wegdek. Het heet 'Puccini'. Er is veel aandacht aan besteed en ziet er prachtig uit.



Het ontwerp is van de gemeente die er trots op is. Overal waar mogelijk in de stad, komt ­Puccini.



Puccini levert helaas een gevaarlijk kruispunt op in Oud-Zuid: de kruising Hendrik Jacobszstraat en Cornelis Krusemanstraat. Als gevolg van Puccini zijn hier namelijk twee zebrapaden én de markeringen voor visueel beperkten niet teruggeplaatst.



'Veilig' volgens de gemeente, doof voor alle klachten en verzoeken. Er wordt nergens op ingegaan. Men doet het af met een waslijst aan dooddoeners, óf er komt helemaal geen reactie. Het is en blijft nee tot nog toe.



Waarom eigenlijk? Jullie hebben toch 'inspraak' gehad? Ah, ja. Dat is ook zo. Maar inspraak over het lot van de kostbare Puccini kon men niet aan burgers toevertrouwen. Dat was reeds bezegeld.



Er wonen hier veel mensen. Van alles wat. Heel gewoon. Wij weten dat het kruispunt onveilig is. Uit dagelijkse ervaring. Wij willen onze veiligheid terug. Komt het niet linksom? Dan rechtsom! De verfpotten zijn geschud.



Iris Ockeloen, Amsterdam