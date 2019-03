'Wij willen bouwen, bouwen, bouwen'

De provincie Noord-Holland, en vooral het zuidelijke deel, zit te springen om woningen. Veel mensen zijn wanhopig op zoek, maar kunnen niets vinden. De afgelopen tien jaar zijn er zo'n 60.000 woningen te weinig gebouwd en door de toenemende trek naar de stad loopt het tekort snel op. Hier is werk en hier is het fijn wonen. Voor wie woonruimte kan vinden...



Door de crisis, belasting op huur, gebrek aan bouwvakkers en tekort aan grond is de bouw van nieuwe woningen al jaren achtergebleven bij de groeiende vraag. Het tekort is nu nijpend. Volgens de woningcorporaties kan de provincie veel meer voor de woningzoekenden betekenen.



Door voldoende bouwgrond beschikbaar te stellen, niet alleen voor dure koopwoningen maar ook voor betaalbare huurwoningen. Door bouwen aan de randen van steden mogelijk te maken en te versnellen zodat er een gevarieerd aanbod komt, niet alleen flats maar ook huizen. En door flexibeler om te gaan met regels zodat we op meer plaatsen kunnen bouwen.



Bouwen, bouwen, bouwen, is het devies, maar voor wie? In ieder geval voor alle inkomensgroepen. En laten we kijken naar de woningzoekenden. De groep lagere inkomens is ongeveer 45 procent en laat dat nu ook het gemiddelde zijn van de voorraad sociale woningen in de regio. Maar er zit wel verschil tussen gemeenten. Sommige gemeenten hebben meer dan de 45 procent - bijvoorbeeld Amsterdam - maar andere veel minder.



Evenwicht

Vooral in de Gooi- en Vechtstreek en in de gemeenten ten zuiden van Amsterdam zijn relatief veel minder sociale huurwoningen. En in de nieuwbouwprogramma's van deze gemeenten zit ook weinig sociale nieuwbouw. Wij willen juist een meer evenwichtige verdeling van de woningvoorraad in de nieuwbouwprojecten. De provincie moet zich hier hard voor maken.