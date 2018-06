Vrijdagmiddag las ik het absurde bericht dat Jemenitische boeren van Qima Coffee ons land niet in mogen. Zij willen naar het event World of Coffee in Amsterdam op 21 tot en met 23 juni.



Je hoeft dan eigenlijk al niet meer verder te lezen wat de reden hiervan is. Je kan al raden dat dit te maken heeft met angst voor asielaanvragen van de koffieboeren.



Wij hebben de Jemenitische koffieboon destijds 'gejat' en we hebben daar heel wat aan te danken. Hoe mooi zou het zijn om juist nu deze heren te ontvangen en voor het eerst op een internationale beurs, de misschien wel beste koffie van de wereld te mogen presenteren?



Misschien komt hier wel heel lucratieve handel uit voort voor Qima Coffee, goed voor de boeren en goed voor Jemen!



De reactie van de Nederlandse ambassade in Jordanië zal wel zijn: "Tja, als we dit nu toelaten, dan komt elke Jemeniet met een visumaanvraag."



Wat word ik hier woedend en ­verdrietig van en schaam ik mij als Nederlander dat deze aanvraag is afgewezen. Het is een gemiste kans.



Liesbeth Elberse, Haarlem