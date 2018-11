'Wie weegt de belangen in het systeem van Code Oranje?'

Als Code Oranje dan ook ergens aan doet denken (behalve aan Jan Dijkgraaf), is het aan D66 in zijn begintijd. Dat wees de links-rechts-tegenstelling als verouderd af. Het moest gewoon, 'pragmatisch', gaan om het nemen van de beste besluiten. Volgens tegenstanders zou dat tot strikt technocratisch beleid leiden, en waren bovendien lang niet alle kwesties pragmatisch te beslechten.



Burgerzeggenschap

Dat kun je ook Code Oranje tegenwerpen. Ik vroeg Blase hoe in zijn 'nieuwe democratie' gereageerd zou zijn op de recente sluiting van zieken­huizen en hij antwoordt: "Op zijn minst niet abrupt sluiten." Iets minder abrupt dan maar? Of openhouden? En zo ja, wie neemt dan de verantwoordelijkheid voor het drastisch verhogen van de zorgpremies die nodig zal zijn voor het in stand houden van al die verlies­gevende ziekenhuizen?



Verantwoordelijkheid is het kernbegrip in de parlementaire democratie. "De actie van één bedrijf legde meer gewicht in de schaal dan de mening van 82 procent van onze inwoners," zegt Blase over de dividendbelasting.



Dat is zo, maar in laatste instantie moet dat kunnen, indien beleidsmakers dit in het belang van de toekomst van ons land achten. In het systeem van Code Oranje geven burgers volop hun meningen en standpunten ten beste, maar wie weegt de belangen tegen elkaar af die daarbij in het geding zijn?



Bovendien: in regionale en lokale voorbeelden van 'burgerzeggenschap' plegen burgers over beleid te beraadslagen met bestuurders die hun van harte aanmoedigen tot 'meedenken'. Maar in democratie gaat het om het bestaan van de mogelijkheid tot 'tegendenken'. Eventueel 'met de hakken in het zand'.