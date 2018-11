'Wie verbindt stad en land? En wat doet de premier?'

Dat zoals het heet je 'cultuur', je 'identiteit' wordt afgepakt. En dat dit wordt aangewakkerd en aangemoedigd door stedelijke elites die zelf baat hebben bij de veranderingen (en niet gehecht zijn aan Paasvuur of kievitseieren rapen). Dat is bedreigend. En daardoor ga je je verweren tegen 'stadse fratsen'.



Hoog tijd voor een ander

Hoe moeten bestuurders en politici hierop reageren? Het is nog niet zover dat regionale ressentimenten dreigen te leiden tot de afscheiding van landsdelen en zover zal het ook niet komen, want er is in Nederland geen traditie van separatisme.



De wrok van het platteland ondermijnt het al tanende vertrouwen in de regering en de politiek nog verder. De koning doet zijn best om de nationale eenheid te belichamen, maar erg overtuigend is hij daarin niet, minder dan zijn echtgenote die echter een buitenlandse is en bovendien de hele Nederlandse identiteit op losse schroeven heeft ­gezet.



En de minister-president? Dezer dagen balanceerde hij met wankele tred op het slappe koord tussen het recht op demonstratie en de ­volkswoede over Zwarte Piet. Zijn tekortkoming is niet dat hij geen behendig regent zou zijn, maar dat hij op beslissende momenten telkens weer de gedaante aanneemt van lijsttrekker van de VVD. En daardoor niet werkelijk een verbindend leidsman is.



Hoog tijd dus voor een andere premier die - zoals ooit Willem Drees, Piet de Jong, in zekere zin Ruud Lubbers, en Wim Kok - zich verheft boven zijn of haar partij en zo de wrokkige tweespalt tussen stad en platteland weet te ­ontstijgen.