'Wie Pride wil vieren moet rest van het jaar ook inclusief zijn'

Een oproep voor meer 'inclusiviteit' van mensen wiens seksualiteit en gender diversiteit al geaccepteerd worden, voelt dan ook een beetje als roepen dat er meer niet-voetballers naar het WK moeten kijken. Mits de spelers ook 364 dagen per jaar zouden worden onderdrukt.



Pride begon als een demonstratie in juni 1969 in New York met transvrouwen van kleur als Marsha P. Johnson en Sylvia Rivera die zich verzetten tegen de dagelijkse onderdrukking die zij ervaarden van de heteronormatieve maatschappij en diens instituties.



In Nederland kwam Pride als Roze Zaterdag op gang met demonstraties tegen aanvallen op queermannen en -vrouwen door christelijke organisaties. In Amsterdam begon de Canal ­Parade als toeristentrekker, maar de functie van Pride is nu een emancipatoire viering van seksualiteit en genderdiversiteit.



Hier zit de crux. Zoals Linda Duits en Gijs van der Sanden onlangs uitlegden is heteronormativiteit nog overal. Waarom moeten de mensen die ervan profiteren een plek krijgen binnen een viering die er zich inherent tegen verzet?



Er is nog genoeg strijd te leveren qua emancipatie in Nederland. Het aantal meldingen van antihomogeweld in Nederland neemt toe en hoewel meldingsbereidheid hier een rol in speelt, wordt geschat dat veruit de meeste slachtoffers nog geen aangifte doen.



Zeker in Amsterdam wordt antihomogeweld steeds zichtbaarder. In de rest van Nederland is het doorgaans ook geen feest. Begin dit jaar nog werd duidelijk dat een poster van twee zoenende mannen voor Nederland nog een brug te ver was. En dat is slechts de oppervlakte.



Hoge tol

Movisie bracht onlangs het rapport Out On The Streets uit, waar Amsterdamse lhbti-jongeren vertellen dat hun gezinssituatie dermate zwaar is dat ze niet langer thuis kunnen wonen en dak- en thuisloos raken.



En een eerste verkenningsrapport van biculturele transgender mensen in Amsterdam toont aan dat door gebrek aan aandacht van werkgevers tot zorgaanbieders zij vaker in een sociaal-economisch isolement raken.