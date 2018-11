'Wie moet er hier eigenlijk excuses aanbieden?'

Blom blijkt helemaal niet te hebben gesteld dat VVD en CDA zich laten inspireren door neo­nazi's

Blom blijkt helemaal niet te hebben gesteld dat VVD en CDA zich laten inspireren door neo­nazi's, hij had het specifiek over "nieuwe partijen die zich laten inspireren door neonazi­gedachten". De VVD-fractie verspreidt met haar roep om excuses en dat FvD-filmpje dus bewust nepnieuws.



Blom stelde wel dat de VVD een van de politieke partijen is die racisme inzetten voor eigen politiek gewin. Om dit punt te illustreren, noemt hij het onzalige voorstel van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff om criminaliteit in bepaalde wijken zwaarder te straffen. Dijkhoff heeft wijken in het vizier die kampen met hoge werkloosheid, veel criminaliteit en waar meer dan 50 procent van de inwoners van niet-westerse afkomst is.



Het is dus klip en klaar dat Dijkhoff onderscheid maakt op basis van etniciteit en afkomst - een geval van etnisch profileren op meta­niveau - en dat is inderdaad racistisch. Voor sommige inwoners van Nederland wil Dijkhoff het gelijkheidsbeginsel in feite afschaffen, terwijl dat een van de hoekstenen van de Nederlandse rechtstaat is.



Dijkhoff kreeg zware kritiek, ook uit rechtse hoek. Zo stelde het neoconservatieve oud-VVD-Kamerlid Arend Jan Boekestijn onomwonden dat 'de rechtstaat niet meer in goede handen is bij de VVD' wanneer het plan zou worden uitgevoerd.