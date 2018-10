'Wie geen zak geld meeneemt, vindt hier geen woning meer'

Debat De Zwijger Maandag 15 oktober gaan de Amsterdamse corporaties in Pakhuis De Zwijger in debat met woordvoerders Wonen van de landelijke politieke partijen, met het Waarborgfonds Sociale

Woningbouw en met wethouder Laurens Ivens. Het thema is: ‘Meer en betere sociale huur­woningen. Wie gaat dat betalen?’

De afgelopen decennia zijn in de regio Amsterdam meer en betere woningen gebouwd dan ooit tevoren. Zeker de helft van de groei kwam voor rekening van woningcorporaties. Resultaat is een 'gemengde' stad, waar rijk en arm in redelijke harmonie samenleven. Hier zijn geen getto's of banlieues, niet binnen de Ring en niet buiten de Ring.



Geen achterstandswijken

Geen achterstandswijken, waar de problemen zich per generatie verder opstapelen. Een resultaat om trots op te zijn en te koesteren. In alle buurten in Amsterdam geven de bewoners een voldoende voor de leefbaarheid. Dat is uniek, maar ook heel kwetsbaar. Er is weinig voor nodig om onder de streep uit te komen.



Woningcorporaties staan op de achtste plaats van inkomstenbronnen voor de staatskas.



Amsterdamse huurders betalen via hun corporaties relatief het meest, want de verhuurdersheffing, ingevoerd in 2013, is gebaseerd op de WOZ-waarde van de woningen. Die is hier de afgelopen vijf jaar met vijftig procent gestegen. Vorige maand maakten de Amsterdamse corporaties 365 miljoen euro over naar Den Haag. Daar staat geen enkele 'volkshuisvestelijke' reden of prestatie tegenover.



Zo is een bijzonder onredelijke situatie ontstaan. In Amsterdam is de schaarste aan betaalbare woningen het grootst. De woningen zijn het oudst, dus onderhoud is het duurst. Maar de belastingen zijn het hoogst. Vier van de twaalf maanden huur die jaarlijks binnenkomen, gaan rechtstreeks naar de staatskas. Dat kan zo niet langer.



In Amsterdam zijn woningen zo duur geworden, dat sociale huurders de stap van huur naar koop niet meer kunnen maken, zelfs niet als hun inkomen flink gegroeid is. De doorstroming naar een koophuis stokt en woningen bijbouwen is duur. Daarvoor ontbreken de middelen. Corporaties zitten aan de top van hun investeringscapaciteit en de belastingdruk is zó opgelopen, dat de huurinkomsten nog maar net toereikend zijn voor beheer en onderhoud van de bestaande woningen.