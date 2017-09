Een zonnige septemberdag, de middag is al ruim over de helft, Amsterdam maakt zich klaar om naar huis te gaan. De Berlagebrug straalt, voor de Febo staan wat twijfelende scholieren. In de Uithoornstraat is het rustig, je krijgt op dit uur precies wat je verwacht wanneer je aan de Uithoornstraat denkt.



Geparkeerde auto's, keurige en minder keurige tuinen. Een yogacentrum, ertegenover zijn een paar jongetjes aan het voetballen. Het eerste potje is net afgelopen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe namen.



Op het plein ís iedereen iemand. Zo was het vroeger, zo is het nu. Wilde ik altijd Raúl of Gerrard zijn, in deze buurt zijn Klaassen en Kluivert populair, en doet ook Donny van de Beek mee. Maar ze beginnen niet voordat ook de vierde speler een naam heeft. Het duurt even, maar dan is de keuze ­gemaakt. "Ik ben Abdelhak Nouri."



Klaassen, Kluivert en Van de Beek vinden dat goed. De bal rolt, ik loop verder. Er klinkt gejuich: doelpunt. Opgetogen ga ik de hoek om. Wie dan ook, waar dan ook: er is altijd iemand Nouri. Ook in de Uithoornstraat.



Bart Luppes, Amsterdam